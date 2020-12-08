У четырех львов в зоопарке Барселоны результаты теста подтвердили COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Это второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.

Три самки по имени Зала, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы коронавируса.

Двое сотрудников зоопарка также получили положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце. Сейчас власти расследуют, как могли заразиться львы.

— Львам была предоставлена ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо, — заявили в зоопарке Барселоны.

Четырехлетний самец и самки, которым исполнилось 16 лет, не контактировали с другими животными в зоопарке, который остается открытым для посетителей.

Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле в четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что крупные животные из семейства кошачьих заразились. Все они выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19. После этого стало известно, что властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.