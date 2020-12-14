Сегодня, 14 декабря, на проспекте Героев Украины в Николаеве во время движения загорелась машина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время движения по проспекту автомобиля Toyota Prius из-под панели в его салоне начал идти дым, после чего начался пожар. Водитель припарковал автомобиль возле остановки «Мельничная» и вызвал спасателей.

«В 7:40 пожар потушили спасатели 1 отделения государственной пожарно-спасательной части и дежурной смены оперативно-координационного центра Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. Причина возгорания устанавливается», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря в Николаеве на проспекте Мира загорелся автомобиль Volkswagen.