В Николаеве СБУ разоблачила представителя сети строительных фирм, которая фигурирует в уголовных делах по хищению бюджетных денег, на предложении взятки за избежание налогообложения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия стройфирмы предложила взятку должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. За 10 тысяч долларов взятки представительница застройщика пыталась «решить вопрос» об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.

Установлено, что эта структура входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных дел относительно присвоения бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.

Правоохранители разоблачили фигурантку в Николаеве на попытке передачи взятки. Сейчас решается вопрос о ее задержании.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.

Напомним, 10 декабря в Одесской области детективы НАБУ и прокуроры САП задержали за вымогательство и получение 250 тысяч долларов взятки руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и посредника.