С начала оккупации на полуострове исчезли 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.
Об этом рассказала на онлайн-конференции координатор юридического направления «Крым SOS» Ольга Куришко, сообщает «Интерфакс-Украина».
— С начала оккупации, с 2014 года только наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений, 15 человек до сих пор не найдены, — сказала она.
По словам менеджера по адвокации центра прав человека ZMINA Алены Луневой, правозащитники также отмечают проблему с неполучением свидетельств о рождении и смерти людей на оккупированной территории.
— Мы даем в отчете оценочное количество детей, которые проживают на оккупированной территории Крыма и не имеют свидетельств о рождении — как минимум 105 тысяч таких детей.55 тысяч детей не получили документы и остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они родились после 2014 года, — рассказала она.
Напомним, сегодня Россия продала винный концерн «Массандра», который находится в оккупированном Крыму. Концерн, в который входят 11 заводов, за почти 73 миллиона долларов купила дочерняя компания банка «Россия».
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С начала оккупации на полуострове исчезли 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.
Об этом рассказала на онлайн-конференции координатор юридического направления «Крым SOS» Ольга Куришко, сообщает «Интерфакс-Украина».
— С начала оккупации, с 2014 года только наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений, 15 человек до сих пор не найдены, — сказала она.
По словам менеджера по адвокации центра прав человека ZMINA Алены Луневой, правозащитники также отмечают проблему с неполучением свидетельств о рождении и смерти людей на оккупированной территории.
— Мы даем в отчете оценочное количество детей, которые проживают на оккупированной территории Крыма и не имеют свидетельств о рождении — как минимум 105 тысяч таких детей.55 тысяч детей не получили документы и остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они родились после 2014 года, — рассказала она.
Напомним, сегодня Россия продала винный концерн «Массандра», который находится в оккупированном Крыму. Концерн, в который входят 11 заводов, за почти 73 миллиона долларов купила дочерняя компания банка «Россия».