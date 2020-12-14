С начала оккупации на полуострове исчезли 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.

Об этом рассказала на онлайн-конференции координатор юридического направления «Крым SOS» Ольга Куришко, сообщает «Интерфакс-Украина».

— С начала оккупации, с 2014 года только наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений, 15 человек до сих пор не найдены, — сказала она.

По словам менеджера по адвокации центра прав человека ZMINA Алены Луневой, правозащитники также отмечают проблему с неполучением свидетельств о рождении и смерти людей на оккупированной территории.

— Мы даем в отчете оценочное количество детей, которые проживают на оккупированной территории Крыма и не имеют свидетельств о рождении — как минимум 105 тысяч таких детей.55 тысяч детей не получили документы и остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они родились после 2014 года, — рассказала она.