Бывшему депутату Верховной рады Татьяне Черновол вручили обвинительный акт. Экс-нардепа обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

— Вот, только что врученное обвинения за участие в Революции Достоинства, - прокомментировала экс-депутат.

Ранее следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса Партии регионов во время массовых убийств на Майдане 18 февраля 2014 года. После моего ознакомления с делом его передадут в суд. Очевидно, в Печерский.

10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Татьяны Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Татьяны Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Татьяну Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Татьяне Черновол. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.

Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.



