В пятницу, 25 декабря, только освободившийся из тюрьмы мужчина устроил погром в одном из заведений Черноморки, а после напал на полицейских.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщили работники местного бара. В частности, они рассказали, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганит, крушит мебель и другое имущество заведения, а по просьбе персонала и других посетителей успокоиться, грозит причинением телесных повреждений.

На место происшествия прибыл наряд полицейских. 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, начал выражаться в сторону полицейских нецензурной бранью и проявлять агрессию, игнорируя законные требования полиции прекратить такие действия. В связи с этим было принято решение применить к хулигану наручники и доставить в отдел полиции.

Злоумышленник начал сопротивляться и умышленно ударил полицейского в лицо, а потом еще причинил телесные повреждения девушке-полицейской, когда она пыталась помочь травмированному напарнику.

Далее хулиган повредил служебный автомобиль, после чего забежал в помещение бара, разбил витрину и стал угрожать расправой напуганным официантке и администратору заведения.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, до прибытия которой приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности присутствующих граждан и предотвращения более тяжких последствий, вдвоем удерживая нападающего.

Сотрудники полиции доставили нарушителя в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Кроме ответственности за совершение хулиганских действий (статья 296 УК Украины) фигурант будет отвечать за сопротивление полицейскому и умышленное причинение им телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).

В ближайшее время по согласованию с местной прокуратурой задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения.

В соответствии с санкциями инкриминируемых статей злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что вечером 21 июня в Одессе полицейский пытался остановить драку, но его самого ударили и повалили на землю. Правоохранителю пришлось открыть огонь, он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.