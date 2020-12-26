В пятницу, 25 декабря, только освободившийся из тюрьмы мужчина устроил погром в одном из заведений Черноморки, а после напал на полицейских.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщили работники местного бара. В частности, они рассказали, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганит, крушит мебель и другое имущество заведения, а по просьбе персонала и других посетителей успокоиться, грозит причинением телесных повреждений.
На место происшествия прибыл наряд полицейских. 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, начал выражаться в сторону полицейских нецензурной бранью и проявлять агрессию, игнорируя законные требования полиции прекратить такие действия. В связи с этим было принято решение применить к хулигану наручники и доставить в отдел полиции.
Злоумышленник начал сопротивляться и умышленно ударил полицейского в лицо, а потом еще причинил телесные повреждения девушке-полицейской, когда она пыталась помочь травмированному напарнику.
Далее хулиган повредил служебный автомобиль, после чего забежал в помещение бара, разбил витрину и стал угрожать расправой напуганным официантке и администратору заведения.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, до прибытия которой приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности присутствующих граждан и предотвращения более тяжких последствий, вдвоем удерживая нападающего.
Сотрудники полиции доставили нарушителя в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Кроме ответственности за совершение хулиганских действий (статья 296 УК Украины) фигурант будет отвечать за сопротивление полицейскому и умышленное причинение им телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).
В ближайшее время по согласованию с местной прокуратурой задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения.
В соответствии с санкциями инкриминируемых статей злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.
Напомним, что вечером 21 июня в Одессе полицейский пытался остановить драку, но его самого ударили и повалили на землю. Правоохранителю пришлось открыть огонь, он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
В пятницу, 25 декабря, только освободившийся из тюрьмы мужчина устроил погром в одном из заведений Черноморки, а после напал на полицейских.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщили работники местного бара. В частности, они рассказали, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганит, крушит мебель и другое имущество заведения, а по просьбе персонала и других посетителей успокоиться, грозит причинением телесных повреждений.
На место происшествия прибыл наряд полицейских. 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, начал выражаться в сторону полицейских нецензурной бранью и проявлять агрессию, игнорируя законные требования полиции прекратить такие действия. В связи с этим было принято решение применить к хулигану наручники и доставить в отдел полиции.
Злоумышленник начал сопротивляться и умышленно ударил полицейского в лицо, а потом еще причинил телесные повреждения девушке-полицейской, когда она пыталась помочь травмированному напарнику.
Далее хулиган повредил служебный автомобиль, после чего забежал в помещение бара, разбил витрину и стал угрожать расправой напуганным официантке и администратору заведения.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, до прибытия которой приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности присутствующих граждан и предотвращения более тяжких последствий, вдвоем удерживая нападающего.
Сотрудники полиции доставили нарушителя в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Кроме ответственности за совершение хулиганских действий (статья 296 УК Украины) фигурант будет отвечать за сопротивление полицейскому и умышленное причинение им телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).
В ближайшее время по согласованию с местной прокуратурой задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения.
В соответствии с санкциями инкриминируемых статей злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.
Напомним, что вечером 21 июня в Одессе полицейский пытался остановить драку, но его самого ударили и повалили на землю. Правоохранителю пришлось открыть огонь, он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.