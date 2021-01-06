22-летний житель села Прибугское в Витовском районе Николаевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разрушил больше 100 могил на местном кладбище.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

30 декабря в полицию с заявлением об осквернении памятников обратился староста села. По указанному факту следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сегодня полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний житель села. Мужчина и раньше уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.

С его слов, он совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и по хулиганским мотивам. Чтобы отвести от себя подозрение он разрушил даже могилы своих родственников.

Преступнику сообщили о подозрении и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Напомним, что в сентябре 2020 года в поселке Казанка Николаевской области вандалы разрушили несколько памятников и надгробных плит на кладбище.

Кроме этого, в Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.