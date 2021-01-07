Facebook, YouTube, а позже и Twitter удалили видеообращение президента США Дональда Трампа, призывавшего своих сторонников покинуть здание Капитолия. Также в нем он в очередной раз заявил об «украденных выборах».

Вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter написал, что видео было удалено, поскольку нынешняя ситуация «чрезвычайная», сообщает ZN.ua.

— Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем соответствующие чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, поскольку считаем, что это способствует насилию, а не уменьшает риск его продолжения, — сказал Гай Розен.

Twitter позже заблокировал аккаунт Дональда Трампа до тех пор, пока он не удалит три твита, нарушающих правила платформы — и следующие 12 часов после того, как твиты будут удалены.

Также отмечается, что если он и в дальнейшем будет нарушать правила платформы, его аккаунт могут заблокировать навсегда, несмотря на то, что у него 88 миллионов подписчиков.

Напомним, силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.