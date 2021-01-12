Сегодня, 12 января, Ленинский районный суд Николаева арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в осквернении могил на кладбище в Витовском районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

22-летний житель села Прибугское в Витовском районе Николаевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разрушил больше 100 могил на местном кладбище.

Об инциденте стало известно 30 декабря. Тогда в полицию с заявлением об осквернении памятников обратился староста села.