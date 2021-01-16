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В субботу ночью, 16 января, в Николаеве водитель BMW уходя от погони полиции влетел в отбойник на Ингульском мосту.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.
Происшествие произошло примерно в 01:00. Когда патрульные заметили нарушение ПДД со стороны автомобиля BMW, то подали водителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену, но водитель BMW останавливаться не собирался и стал убегать.
Инспекторы начали преследование транспортного средства. Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником на Ингульском мосту. Только тогда водитель прекратил погоню. Общаясь с водителем, стражи порядка заметили у него явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.
Полицейские также выяснили, что 22-летний водитель в течение года уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и был лишен права управления. На нарушителя стражи порядка составили протокол по части 2 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года), статьи 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), статьи 122-2 (Невыполнение требования полицейского остановить транспортное средство), части 4 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, утром в пятницу, 15 января, на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.
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В субботу ночью, 16 января, в Николаеве водитель BMW уходя от погони полиции влетел в отбойник на Ингульском мосту.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.
Происшествие произошло примерно в 01:00. Когда патрульные заметили нарушение ПДД со стороны автомобиля BMW, то подали водителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену, но водитель BMW останавливаться не собирался и стал убегать.
Инспекторы начали преследование транспортного средства. Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником на Ингульском мосту. Только тогда водитель прекратил погоню. Общаясь с водителем, стражи порядка заметили у него явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.
Полицейские также выяснили, что 22-летний водитель в течение года уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и был лишен права управления. На нарушителя стражи порядка составили протокол по части 2 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года), статьи 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), статьи 122-2 (Невыполнение требования полицейского остановить транспортное средство), части 4 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, утром в пятницу, 15 января, на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.