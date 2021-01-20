В Центральном районе Николаева воспламенился автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный на улице Никольской.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным случаям в Николаевской области.
Спасатели зарегистрировали вызов о пожаре 20 января в 12:22, на место происшествия направили два дежурных отделения пожарников. Прибыв к горящему автомобилю, спасатели выяснили, что что пламя объяло переднюю часть автомобиля. К 12:30 пожар локализировали, через 7 минут окончательно потушили, сохранив имущество горожанина от полного уничтожения. Оказалось, когда владелец заводил машину, он услышал хлопок с дальнейшим воспламенением. Вероятная причина происшествия – разгерметизация топливной системы.
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В Центральном районе Николаева воспламенился автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный на улице Никольской.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным случаям в Николаевской области.
Спасатели зарегистрировали вызов о пожаре 20 января в 12:22, на место происшествия направили два дежурных отделения пожарников. Прибыв к горящему автомобилю, спасатели выяснили, что что пламя объяло переднюю часть автомобиля. К 12:30 пожар локализировали, через 7 минут окончательно потушили, сохранив имущество горожанина от полного уничтожения. Оказалось, когда владелец заводил машину, он услышал хлопок с дальнейшим воспламенением. Вероятная причина происшествия – разгерметизация топливной системы.
Ранее НикВести писали, что в микрорайоне Варваровка в акватории реки Южный Буг водитель пытался совершить маневр, но подъехал чересчур близко к воде и провалился колесами под лед.