В Николаевской области в течение суток тушили 7 пожаров в частном секторе, один человек погиб.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, на улице Победы села Каменный Мост в Первомайском районе сотрудники 23 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области потушили пожар деревянного перекрытия и предметы обихода в частном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

В свою очередь караул 5 ГПСЧ тушил пожар деревянной обшивки и мебели в бане на территории частного домовладения по улице Богдана Хмельницкого в Корабельном районе Николаева. Здесь площадь горения составила 20 квадратных метров. Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

По той же причине произошли и два следующих пожара жилых домов. Первый возник на улице Димитрова микрорайона Терновка, здесь огонь на площади 30 квадратных метров ликвидировал дежурный караул 1 ГПСЧ. Другое возгорание случилось на улице Мира села Виноградовка Баштанского района. Отделение 7 ДПРЧ потушило пожар на площади 20 квадратных метров.

На улице Полевой в селе Морское Березанского района загорелось хозяйственное здание на площади 70 квадратных метров. Огонь тушили пожарные 8 ГПСЧ и местная пожарная охрана «Коблево».

Позже на линию «101» поступила информация о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Степной села Весеннее Николаевского района. По вызову прибыли чрезвычайники с 19 ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ. Пожар площадью 20 квадратных метров потушили в 15:53, не допустив распространения огня на смежные помещения. В ходе оперативной разведки пожарные обнаружили в одной из комнат тело владельца жилища 1958 года рождения. Сообщается, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

В этот же день на улице Юбилейной пгт Первомайское Витовского района отделение МПО «Первомайское» потушило возгорание в квартире площадью 2 квадратных метра. Причиной стала неосторожность при курении.

Всего от ГСЧС привлекалось 8 единиц техники, 30 человек, МПО «Первомайское» и «Коблево». Дополнительно работали сотрудники правоохранительных органов, медики и аварийная бригада «Николаевоблэнерго».

Напомним, что 18 января в Одессе на улице Посмитного 10/12 горел трехэтажный дом, в котором находится гостиница, есть погибшие.