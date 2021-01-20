Николаевская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Витовского района и 23-летней жительницы Николаева, которые распространяли в городе наркотики.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники, действуя сообща, оставляли «закладки» на территории Ингульского района Николаева. Во время проведения следственных действий у них изъяли 56 свертков с особо опасными наркотическими и психотропными веществами – амфетамин, каннабис и «соли».

Досудебное расследование квалифицировало их действия по части 2 статьи 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом, им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители в Николаеве признали организованной преступной группировкой семейную пару и их сообщника, которых задержали за торговлю наркотиками в мае прошлого года.