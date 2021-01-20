Правоохранители установили, что преступники действовали как организованная группа и сменили правовую квалификацию дела.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Известно, что семейную пару из Одессы и «закладчика» из Николаева задержали 5 мая 2020 года, тогда им инкриминировали часть 2 статьи 207. Сейчас сотрудники Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 и отраслевого отдела Николаевской областной прокуратуры совместно со следователями Заводского отдела полиции вручили трем членам ОПГ новое подозрение, теперь по части 3 статьи 307 «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего». Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, что 11 января патрульная полиция задержала вероятного разносчика наркотиков.