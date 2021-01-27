В полицию продолжают обращаться жители Николаева, которые стали жертвами мошенничества.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Так, вчера, 26 января, в полицию обратилась 85-летняя жительница Заводского района. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и на ее лечение нужны деньги. Заявительница согласилась на все условия мошенников и отдала им более 27 000 гривен.

Таким же образом аферисты обманули 73-летнюю жительницу Заводского района, которая отдала мошенникам 25 000 гривен на лечение родственников, которые якобы тоже пострадали в ДТП.

По указанным фактам полицейские начали уголовные производства по части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Полиция разыскивает причастных к преступлению.

Напомним, что 26 января в Николаеве мошенница, представившись работником почты, обманула пенсионерку на 35 тысяч гривен под предлогом обмена валют.

До этого, 25 января, в Ингульском районе Николаева пенсионерка передала мошенникам 93 000 гривен якобы на лечение своей внучки.