С 6:30 28 января временно ограничат въезд в столицу крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

— По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов. В связи с этим, Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января. Подписан соответствующий Протокол № 6 от 27.01.2021,— говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно.

Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным автомобилем во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

В КГГА просят водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

На дорогах столице 28 января ожидается гололедица первого уровня опасности.

Обновление. Власти Киева пересмотрели предыдущее решение о введении ограничения на въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать уже в полночь.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

— Ограничение въезда в столицу крупногабаритного транспорта начнет действовать уже с 00:00 28 января, — заявили в полиции.

Как сообщалось, Службой автомобильных дорог в Николаевской области принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское - Николаев» и М-13 «Кропивницкий - Платоново».

В Одесской области с 21:00 также введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.