В Харьковской области 22-летняя сотрудница областного управления Государственной фискальной службы спровоцировала смертельное ДТП на трассе Киев — Харьков — Довжанский .

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Авария произошла возле АЗС недалеко от города Изюм днем в четверг, 28 января. По данным правоохранителей, 22-летняя водитель Toyota Camry выезжала с территории АЗС и не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2115, который двигался в направлении города.

В результате столкновения погиб 81-летний водитель ВАЗ. Водитель Toyota, а также пассажир ВАЗ госпитализированы в больницу. Четыре человека после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (Ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в четверг вечером, 28 января, на улице Крылова экипаж патрульных остановил Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто — Nissan Micra на большой скорости сбил патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы, после чего попытался скрыться. Однако коллеги пострадавшей догнали и задержали 40-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.