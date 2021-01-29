Сотрудница управления патрульной полиции в Николаевской области Дарья Тихая, которую во время исполнения служебных обязанностей сбил пьяный водитель Nissan, нуждается в финансовой поддержке.

Об этом сообщил ее коллега Виктор Киреев на своей странице в Facebook.

Как известно, в четверг вечером, 28 января, на улице Крылова экипаж патрульных остановил Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто — Nissan Micra на большой скорости сбил патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы, после чего попытался скрыться. Однако коллеги пострадавшей догнали и задержали 40-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

Патрульную с места происшествия доставили в больницу. Сейчас девушка находится в Николаевской областной клинической больнице. По предварительному диагнозу, у Дарьи закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти в трех местах. Пострадавшей сделали уже одну операцию, однако предстоит послеоперационное лечение и реабилитация.

Близкие девушки обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой о финансовой помощи на лечение Дарьи.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

5168 7427 2351 3903 — мама Дарьи — Кравец Ольга Васильевна, карта ПриватБанка.

Напомним, в Николаеве сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.