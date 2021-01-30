Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

От начала пандемии у нас подтвердили 1 216 278 случаев коронавирусного заболевания. Из них 1 014 658 пациентов уже выздоровели, а 22 628 — умерли от осложнений COVID-19.

Лаборатории провели 41 781 исследование для выявления коронавируса: из них 23 871 — методом и 17 910 — методом . За все время в Украине осуществили 6,2 млн ПЦР-тестирований.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, (412), Львовской (353) областях, Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Напомним, ответ Новой Зеландии на пандемию COVID-19 признали лучшей в мире, тогда как реакция Украина вошла в «десятку» худших.