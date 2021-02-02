В Центральном районе Николаева трое детей закрылись на балконе одной из квартир многоэтажки.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило в Службу спасения сегодня, 2 февраля, в 10:48. Спасателям доложили, что трое детей закрылись на балконе одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, который находится в переулке Парусном в Центральном районе Николаева.

По указанному адресу направили дежурное отделение 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Прибыв на место происшествия, спасатели попали на балкон с помощью автолестницы, открыли дверь и пустили детей в дом.

Напомним, 29 января в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии, в связи с чем спасатели организовали энергоснабжение с помощью бензогенератора.