Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала меру пресечения подростку, укравшему телефон у ребенка, в виде содержания под стражей до 2 апреля с возможностью внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, что в отделение полиции № 1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный ограбил ее сына. Как выяснили правоохранители, 1 февраля ее 11-летний сын находился у музыкальной школы по улице Лягина. Во время разговора с матерью по телефону к нему подошел незнакомый парень и попросил воспользоваться мобильным. Несовершеннолетний отказал незнакомцу, после чего тот выхватил телефон у него из рук и скрылся.

После этого злоумышленник написал матери школьника сообщение, в котором предложил вернуть телефон за денежное вознаграждение в размере 600 гривен. Женщина согласилась и договорилась с ним о встрече, предварительно сообщив в полицию.

Когда грабитель приехал на место встречи, его уже ждали сотрудники уголовного розыска отделения полиции. Они задержали злоумышленника, когда он возвращал телефон. Стало известно, что 16-летний подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его доставили в отделение и задержали в порядке статьи 208.

Согласно материалам дела, подозреваемый имеет судимость за совершение имущественного преступления. Кроме этого, Заводским районным судом г. Николаева сейчас рассматривается обвинительный акт в отношении последнего по факту совершения мошеннических действий в отношении малолетнего ребенка.

Подозреваемый отрицает свою вину, отметил, что потерпевший сам передал ему телефон, после чего он покинул помещение музыкальной школы. Однако впоследствии у него возникло желание отдать телефон и он позвонил матери потерпевшего, которая сама предложила ему средства.

В ходе дебатов, защитник возразил против удовлетворения ходатайства, настаивая на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудник органа опеки и попечительства, которая участвовала в рассмотрении ходатайства в качестве законного представителя подозреваемого, просила суд принять решение, которое лучше всего будет отвечать интересам подозреваемого. На уточняющий вопрос следователя судьи, конкретизировала, что интересам указанного несовершеннолетнего подозреваемого лучше отвечает пребывание под наблюдением, в частности, в условиях следственного изолятора.

Исследовав материалы ходатайства, судья Светлана Скрипченко избрала в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 02.04.2021 года с возможностью внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.

Кроме этого, в ходе рассмотрения дела сторона защиты отметила, что подозреваемый с 2016 года имеет статус ребенка-сироты из-за смерти его матери. Он был поставлен на учет в орган опеки и попечительства, расположенный в Заводском районе Николаева, сотрудники которой должны были контролировать его. Матери, на момент смерти, по словам подозреваемого, принадлежала квартира по проспекту Центральному в Николаеве, где он сейчас зарегистрирован.

В то же время, в течение указанного периода любых действий по оформлению права собственности на указанное имущество или его часть сотрудниками органа опеки и попечительства осуществлено не было. После смерти матери подозреваемый проживал у родственницы, затем в общежитии лицея, где учится. О нынешнем состоянии указанного жилого помещения и его использовании ему ничего не известно.

По словам защитника, ключи от указанной квартиры находятся у сотрудников органа опеки и попечительства, который находится в Заводском районе Николаева.

Судом отмечено, что вышеупомянутые действия или бездействие должностных лиц органа опеки и попечительства могут противоречить интересам несовершеннолетнего и свидетельствовать о грубом нарушении прав ребенка.

Учитывая вышеизложенное, следственным судьей в адрес Уполномоченного по правам детей Верховной Рады Украины, Николаевского городского головы и органов прокуратуры, с целью защиты интересов несовершеннолетнего, будут направлены соответствующие письма по выяснению обстоятельств, касающихся состояния и использования указанного помещения и, по необходимости принятия соответствующих мер реагирования.