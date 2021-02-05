Заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы, где произошел пожар со смертельным исходом, предъявили обвинение в нарушении установленных требований безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Заведующий хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей», — говорится в сообщении.

Как сообщает МВД, полиция начала досудебное расследование и безотлагательные следственные мероприятия. Отделом расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы 1956 года рождения.

Так, в процессе досудебного расследования установлено, что работник в нарушение требований ст. 15 Закона «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

«4 февраля указанному должностному лицу следователем полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и смерть людей и ч. 2 ст. 272, которое квалифицируется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей», — информирует министерство.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.