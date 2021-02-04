Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара в ночь с 3 на 4 февраля в реанимационном отделении областной инфекционной больницы. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое получили ожоги и отравление продуктами горения.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного здания. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где лечатся больные COVID-19.

В очаге опасности было 12 человек, спасателям удалось эвакуировать 8 человек. Однако четыре человека погибли: одна врач 1994 года рождения и трое пациентов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что в пожаре, который произошел в Запорожской областной инфекционной больнице, погибли три пациентки пенсионного возраста и врач-анестезиолог. Они отравились угарным газом.

«В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом», — написала она.

Сообщение о возгорании поступило 3 февраля в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них — еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу. На утро были допрошены 5 человек.

Председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух рассказал, что люди в этом отделении были на аппаратах ИВЛ, поэтому их выносили из помещения на руках. Эвакуированных перевели в другую больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Кроме того, в Запорожской ОГА сообщили, что создали комиссию, которая должна выяснить причины пожара. Также планируется проверить пожарную безопасность в других больницах области, принимающих инфицированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вылетает в Запорожье, чтобы установить обстоятельства пожара.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий и Степанов вылетели в Запорожье по его поручению.

— Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье... Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.