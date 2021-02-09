Вследствие обледенения линий электропередачи в области обесточены 34 населенных пункта, еще 9 населенных пунктов оказались частично без электроснабжения.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Больше всего пострадали Березанский, Николаевский, Витовский, Веселиновский, Арбузинский районы и город Очаков. В работах по восстановлению энергоснабжения задействованы 35 бригад (127 сотрудников) и 16 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске в ночь на 9 февраля произошла авария на линии электроснабжения из-за чего в городе прекратилось водоснабжение.