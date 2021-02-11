Мэр Львова Андрей Садовый рекомендует сделать пятницу выходным днем из-за сильного снегопада. Ночью в городе выпало 35 сантиметров снега.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Завтра сады будут работать в режиме дежурных групп, а школы переходят на дистанционное обучение. Они будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Власть Львова рекомендует всем заведениям, учреждениям и предприятиям города сделать пятницу выходным днем или работать дистанционно.

Напомним, во Львовской области работник коммунальной службы запряг лошадь в сани и поехал на работу.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.