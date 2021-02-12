В ночь на 11 февраля в Снигиревском районе Николаевской области фура повредила Нововасильевский мост. Большегруз сорвал крепления, в результате чего два понтона ушли под воду.
Об этом сообщается на сайте Снигиревской громады.
Отмечается, что данный мост соединяет населенные пункты Нововасильевского старостинского округа со Снигиревкой. В результате инцидента движение транспорта через мост было парализовано.
Работники коммунального предприятия «Снигиревский коммунальщик» в этот же день провели сварочные работы и откачали воду из понтонов. Днем движение автомобильного транспорта через мост было восстановлено. Проезд к мосту также оборудовали бетонными блоками.
«Будьте сознательными и имейте совесть! Когда вы в очередной раз переезжаете через мост перегруженной фурой, помните: кроме вас данным мостами пользуются местные жители для проезда в больницу, осуществляется подвоз детей в школы и доставка продуктов питания!», — отметили в Снигиревском горсовете.
Напомним, утром 15 января в селе Пересадовка Николаевского района грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту.
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В ночь на 11 февраля в Снигиревском районе Николаевской области фура повредила Нововасильевский мост. Большегруз сорвал крепления, в результате чего два понтона ушли под воду.
Об этом сообщается на сайте Снигиревской громады.
Отмечается, что данный мост соединяет населенные пункты Нововасильевского старостинского округа со Снигиревкой. В результате инцидента движение транспорта через мост было парализовано.
Работники коммунального предприятия «Снигиревский коммунальщик» в этот же день провели сварочные работы и откачали воду из понтонов. Днем движение автомобильного транспорта через мост было восстановлено. Проезд к мосту также оборудовали бетонными блоками.
«Будьте сознательными и имейте совесть! Когда вы в очередной раз переезжаете через мост перегруженной фурой, помните: кроме вас данным мостами пользуются местные жители для проезда в больницу, осуществляется подвоз детей в школы и доставка продуктов питания!», — отметили в Снигиревском горсовете.
Напомним, утром 15 января в селе Пересадовка Николаевского района грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту.