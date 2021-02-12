Сегодня вечером, 12 февраля, в акватории Черного моря загорелся сухогруз «PRINCE 4», который под флагом Коморских островов вышел из порта «Николаев» с грузом зерновых.
Об этом пишет издание «Преступности.НЕТ».
По информации издания, пожар начался около 19:00 в одной из кают, и быстро распространился на верхнюю палубу, несмотря на усилия команды. На данный момент связь с экипажем только мобильная, само судно обесточено. Экипаж судна состоит из иностранцев, в большинстве граждане Сирии.
По состоянию на 22:15 пожар был ликвидирован.
«Думская» пишет, что капитан и экипаж отказались покинуть судно — они решили бороться с огнем. Ситуацию осложняет штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Как сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины, пожар тушили при помощи буксира «Нибулон 101» — по левому борту надстройки, буксир «Килби» тушил по правому борту.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно продолжает дрейфовать, последний gps-сигнал от него был почти 4 часа назад. Поблизости находятся буксиры.
Ранее сообщалось, что на судне в Николаеве обнаружили граждан Египта с недействительными паспортами.
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Сегодня вечером, 12 февраля, в акватории Черного моря загорелся сухогруз «PRINCE 4», который под флагом Коморских островов вышел из порта «Николаев» с грузом зерновых.
Об этом пишет издание «Преступности.НЕТ».
По информации издания, пожар начался около 19:00 в одной из кают, и быстро распространился на верхнюю палубу, несмотря на усилия команды. На данный момент связь с экипажем только мобильная, само судно обесточено. Экипаж судна состоит из иностранцев, в большинстве граждане Сирии.
По состоянию на 22:15 пожар был ликвидирован.
«Думская» пишет, что капитан и экипаж отказались покинуть судно — они решили бороться с огнем. Ситуацию осложняет штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Как сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины, пожар тушили при помощи буксира «Нибулон 101» — по левому борту надстройки, буксир «Килби» тушил по правому борту.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно продолжает дрейфовать, последний gps-сигнал от него был почти 4 часа назад. Поблизости находятся буксиры.
Ранее сообщалось, что на судне в Николаеве обнаружили граждан Египта с недействительными паспортами.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий