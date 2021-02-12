Сегодня вечером, 12 февраля, в акватории Черного моря загорелся сухогруз «PRINCE 4», который под флагом Коморских островов вышел из порта «Николаев» с грузом зерновых.

Об этом пишет издание «Преступности.НЕТ».

По информации издания, пожар начался около 19:00 в одной из кают, и быстро распространился на верхнюю палубу, несмотря на усилия команды. На данный момент связь с экипажем только мобильная, само судно обесточено. Экипаж судна состоит из иностранцев, в большинстве граждане Сирии.

По состоянию на 22:15 пожар был ликвидирован.

«Думская» пишет, что капитан и экипаж отказались покинуть судно — они решили бороться с огнем. Ситуацию осложняет штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Как сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины, пожар тушили при помощи буксира «Нибулон 101» — по левому борту надстройки, буксир «Килби» тушил по правому борту.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно продолжает дрейфовать, последний gps-сигнал от него был почти 4 часа назад. Поблизости находятся буксиры.

Ранее сообщалось, что на судне в Николаеве обнаружили граждан Египта с недействительными паспортами.