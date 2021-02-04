В Николаеве пограничники отказали в пропуске шести гражданам Египта из-за недействительных паспортов.

Об этом сообщили в Херсонской пограничном отряде Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что вчера во время оформления иностранного судна в одном из портов Николаева пограничиники обнаружили 6 граждан Египта с недействительными паспортами.

«На информационных страницах их документов были численные подчистки и исправления. В ходе собеседования иностранцы сознались, что самостоятельно осуществляли исправления в учредительных данных», - говорится в сообщении.

Указывается, что гражданам Египта пограничники отказали во въезде на территорию Украины и оставили их на судне.

В целом с начала года военнослужащие Херсонского отряда не пропустили на территорию Украины 52 иностранца.

Ранее сообщалось, что В Николаеве на иностранном судне пограничники обнаружили нелегальных мигрантов из Гвинеи, которые направлялись в Европу «за лучшей жизнью».