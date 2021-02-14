Вчера, 13 февраля, в Первомайске вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации ГСЧС, в 11:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Льва Толстого в Первомайске. По словам очевидцев, из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома шел густой дым.

На место происшествия направили 2 отделения и автолестницу 23 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели эвакуировали 24 человека, которые самостоятельно вышли на улицу, и спасли ещё 6 человек, вышедших через плотное задымление в сопровождении спасателей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Пожар в квартире, который разгорелся на площади 25 квадратных метров, локализовали в 11:48 и потушили в 12:45. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Всего с ГСЧС работали 9 человек, использовали 3 единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригады АО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, 9 февраля в Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.