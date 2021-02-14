В одном из сел Николаевской области полыхала летняя кухня, расположенная на территории частного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 13 февраля, в 16:14 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по улице Соборной в селе Украинка Витовского района горит крыша летней кухни.
На вызов прибыли пожарные 16 и 5 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Дополнительно для доставки воды использовали автоцистерну Сельскохозяйственного производственного кооператива «Авангард».
Совместными усилиями пожар на площади 10 квадратных метров локализовали в 16:55 и в 17:10 потушили. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, вчера, 13 февраля, в Первомайске вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.
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В одном из сел Николаевской области полыхала летняя кухня, расположенная на территории частного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 13 февраля, в 16:14 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по улице Соборной в селе Украинка Витовского района горит крыша летней кухни.
На вызов прибыли пожарные 16 и 5 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Дополнительно для доставки воды использовали автоцистерну Сельскохозяйственного производственного кооператива «Авангард».
Совместными усилиями пожар на площади 10 квадратных метров локализовали в 16:55 и в 17:10 потушили. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, вчера, 13 февраля, в Первомайске вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий