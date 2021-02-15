Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили координированную из РФ межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаеской области.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

В Николаеве следователи Службы безопасности сообщили о подозрении (ст.110 УК Украины) местному жителю, который в одной из российских социальных сетей размещал контент, содержащий прямые призывы к совершению действий в целях нарушения территориальной целостности Украины. Материалы о противоправной деятельности злоумышленника направлены в суд.

Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушения территориальной целостности Украины.

— По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур, — сообщили в СБУ.

На Сумщине прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернет деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

Установлено, что материалы для «статей» фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы. Еще двум агитаторам с Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государственной границы. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя, который призывал через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности государства.

Решается вопрос о сообщении агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.