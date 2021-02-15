В Ингульском районе Николаева нетрезвый водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, пострадавших нет.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Как сообщают в полиции, сегодня ночью, 15 февраля, патрульным на служебный планшет поступило сообщение об автомобильной аварии на улице Космонавтов.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия и стали общаться с участиками ДТП, то заметили у водителя легковушки признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест, его результат составил 1,84 промилле.

Спустя некоторое время, также на улице Космонавтов, патрульные заметили водителя мопеда, который во время движения нарушал ПДД. Общаясь с ним, стражи порядка также зафиксировали признаки опьянения, но мужчина категорически отказался проходить тест.

В обоих случаях на водителей составили административные протоколы по части 1 статьи 130 КоАП.

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, в Одессе нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и въехал в дом.