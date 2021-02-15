Николаевские правоохранители обыскали наркодилера и нашли в его машине и гараже большое количество взрывоопасных предметов, оружия, психотропов и каннабиса.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, детективы Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины провели дополнительные обыски в рамках уголовного производства по части 2 статьи 307.

В автомобиле и гараже, который снимал 34-летний ранее судимый житель Николаева, позиционирующий себя «смотрящим» за микрорайоном, полицейские нашли запрещенные вещества. Среди них — амфетамин в различных емкостях весом более 150 граммов, в том числе расфасованный, 17 пакетов психотропных грибов, электронные весы, зип-пакеты, более 4 килограммов каннабиса в коробках и в измельченном состоянии и прочее.

В ходе оперативных закупок было установлено, что преступник сам продавал наркотики и психотропы у себя дома.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника пластид, тротиловые шашки, семь гранат, 20 метров детонирующего и електро-детонирующего кабеля и огнеупорного шнура, разнообразные взрывчатки, семь пистолетов и два самодельных револьвера, три ружья и 83 патрона к ним, еще 190 патронов, 22 взрывных пакета, 55 сигнальных и осветительных ракет, реактивные патроны, 21 капсюль, 12 ножей и катана, два кастета и специальное устройство для блокировки радиосигнала.

В данный момент все изъятое направили на экспертизу. Продолжаются следственные действия, правоохранители решают вопрос о предоставлении дополнительной квалификации дела.

Напомним, в Николаеве в суд направили обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группировки, которые распространяли по городу «закладки» с наркотиками.