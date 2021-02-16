Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту Борисполь после прилета из Объединенных арабских эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

На встрече присутствовали министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

В данный момент рассматривается три версии подрыва трех украинских военных на мине неподалеку Новолуганского:

— нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами;

— теракт незаконных вооруженных формирований, дистанционного подрыва мины;

— халатное отношение военных к службе.

— Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование, — заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил необходимость усилить разминирование на Донбассе и дал 10 дней на расследование причин гибели военных.

Трое украинских военных Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля при перемещении на боевые позиции неподалеку Новолуганского. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по статье о небрежном отношении к военной службе.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели трех военнослужащих в результате подрыва на взрывчатке.

Напомним, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады, это: капитан Александр Войтенко (1984 года); старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года); старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс и установить обстоятельства гибели военных.