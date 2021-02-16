В понедельник, 15 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Возле Славного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Опытного из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту Борисполь после прилета из Объединенных арабских эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных на Донбассе.

Как сообщалось, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады, это: капитан Александр Войтенко (1984 года); старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года); старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс и установить обстоятельства гибели военных.