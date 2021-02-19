Как сообщалось, в Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на пограничника, который служил в Генеральном консульстве Украины. Он дважды его ударил, но ранения оказались не смертельными.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, мужчина без видимых причин набросился на украинского военнослужащего как только ему открыли двери, и нанес ножом два удара в тело. Благодаря реакции пограничника, ранения оказались не смертельные.

Другой украинский военный предоставил раненному первую медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Нападающий был задержан. Предварительно известно, что гражданин России был записан на прием в консульство.

Напомним, в Николаеве бывший заключенный напал с ножом на подростка и отобрал у него телефон.