В Ивано-Франковской области из-за сложной эпидситуации с COVID-19 возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов, чтобы сдержать распространение коронавируса. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.

Об этом сообщили в полиции области. На таких пропускных пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, меряют температуру и при необходимости проверяют документы. Если у человека обнаруживают признаки заболевания коронавирусной болезнью, его отправляют в медучреждение. Отмечается, что 5 блокпостов работают круглосуточно, а именно: Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, улица Галицкая);

село Черниев (автодорога Т0906);

село Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

село Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов работают с 06:00 до 21:00:

село Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, улица Тисменицкая);

село Отыния, Коломыйский район (автодорога Н-10);

село Ивановцы, Коломыйский район (автодорога Т-0905);

село Мышин, Коломыйский район (автодорога Р-24);

село Турка, Коломыйский район (автодорога местного значения);

село Корнич, Коломыйский район (автодорога Н-10);

село Гвоздец, Коломыйский район (автодорога Р-24);

село Грохолин лес, Надворнянский район (автодорога Н-09);

село Цуцилов, Надворнянский район (автодорога Т-0906);

пгт Ворохта, Надворнянский район (автодорога Р-24).

В полиции говорят, что также с людьми проводят разъяснительную работу, объясняют им важность соблюдения карантина, призывают ограничить передвижение и выезжать из населенных пунктов только при крайней необходимости. Правоохранители вместе с тем утверждают, что не ограничивают передвижение граждан, а только осуществляют контроль.

Отметим, 17 февраля, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.