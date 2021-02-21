В Ивано-Франковской области из-за сложной эпидситуации с COVID-19 возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов, чтобы сдержать распространение коронавируса. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.
Об этом сообщили в полиции области.
На таких пропускных пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, меряют температуру и при необходимости проверяют документы. Если у человека обнаруживают признаки заболевания коронавирусной болезнью, его отправляют в медучреждение.
Отмечается, что 5 блокпостов работают круглосуточно, а именно:
Еще 11 пунктов работают с 06:00 до 21:00:
В полиции говорят, что также с людьми проводят разъяснительную работу, объясняют им важность соблюдения карантина, призывают ограничить передвижение и выезжать из населенных пунктов только при крайней необходимости. Правоохранители вместе с тем утверждают, что не ограничивают передвижение граждан, а только осуществляют контроль.
Отметим, 17 февраля, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
В Ивано-Франковской области из-за сложной эпидситуации с COVID-19 возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов, чтобы сдержать распространение коронавируса. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.
Об этом сообщили в полиции области.
На таких пропускных пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, меряют температуру и при необходимости проверяют документы. Если у человека обнаруживают признаки заболевания коронавирусной болезнью, его отправляют в медучреждение.
Отмечается, что 5 блокпостов работают круглосуточно, а именно:
Еще 11 пунктов работают с 06:00 до 21:00:
В полиции говорят, что также с людьми проводят разъяснительную работу, объясняют им важность соблюдения карантина, призывают ограничить передвижение и выезжать из населенных пунктов только при крайней необходимости. Правоохранители вместе с тем утверждают, что не ограничивают передвижение граждан, а только осуществляют контроль.
Отметим, 17 февраля, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 4 тысячи 489 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.