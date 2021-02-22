Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) объяснить, почему судьи на матчах Премьер-лиги используют негосударственный язык. Также Тарас Креминь поинтересовался, на каком основании тренер ФК «Львов» получил «желтую» карточку после замечания арбитру по поводу использования русского языка.

Об этом говорится на официальной странице Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.

Тарас Креминь направил письмо главе УАФ Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ «Львов» — «Колос» (село Ковалевка Киевской области) между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча — Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским.

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления «желтой» карточки тренеру ФК «Львов».

Тарас Креминь в письме напомнил, что еще 20 ноября 2020 года направлял ассоциации письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры для соблюдения языкового законодательства.

Однако выяснилось, что 20 февраля во время игры между футбольными клубами «Львов» и «Колос», который проходил во Львове, произошел языковой конфликт.

По словам Виталия Шумского, он подошел к четвертому судье, чтобы выразить ему что-то по поводу игры, однако тот ответил ему на русском языке. Тренер ФК «Львов» сделал рефери замечание, а в итоге получил от главного арбитра «желтую» карточку.

— Я задал вопрос: «Почему вы со мной разговариваете на русском языке?». На что он (Виктор Копиевский, — прим.) по рации передал главному судье, чтобы мне «желтую» карточку передали. Я спрашиваю у главного, за что мне «желтая» карточка. Он мне не объяснил, — рассказал Виталий Шумской.

Тарас Креминь увидел в действиях судей возможную языковую дискриминацию.

— Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК «Львов» по возможному признаку языковой дискриминации, — отметил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный после очередного замечания в его адрес о необходимости разговаривать на украинском языке, заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать.

Напомним, ранее Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.