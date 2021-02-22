Представители национального природного парка «Белобережье Святослава», расположенного на Кинбурнском полуострове, обратились в полицию с заявлением на блогеров, которые на джипах катались по косе.

Об этом говорится в заявлении парка на странице в Facebook.

«Информируем, что соответствующие материалы по факту нарушения по статье 252 части 1 Уголовного Кодекса Украины отправлены в отделение полиции № 7 Николаевского райуправления полиции ГУНП Николаевской области», — говорится в сообщении.

Данная статья подразумевает умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда. Такие действия наказываются штрафом от ста (1700 гривен) до двухсот (3400 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

«В начале февраля этого года на природно-заповедных территориях национального природного парка состоялся злобный акт нарушения природоохранного законодательства, а именно — проезд за пределами дорог общего пользования большим количеством внедорожников марки Suzuki. Жестокая рекламная акция, заказанная популярном блогеру, обернулась для заповедной природы Кинбурна цинично изуродованными дорогами, пляжами, растениями и животными», — говорится в сообщении.

В парке отмечают, что в условиях отсутствия дорог с твердым покрытием, с каждым годом увеличивается поток внедорожников, баг, квадроциклов и мотоциклов.

«К сожалению, большое количество посетителей, прибывающих на территорию Парка, имеют крайне низкую экологическую сознательность, приезжая в Парк с целью тестдрайва своих транспортных средств. Такая категория посетителей наносит большой вред природным комплексам Парка за счет разъезжания по территории транспортными средствами и является фактически неконтролируемой, так как физически остановить такие транспортные средства очень сложно, а состоятельные посетители, которые могут себе позволить использование дорогих ТС, в своем большинстве игнорируют замечания представителей СДО Парка», — добавили в «Белобережье Святослава».

Отмечается, что только за последние три года работниками Службы государственной охраны парка было проведено 170 рейдов, в ходе которых выявлено и прекращено 388 нарушений природоохранного законодательства, составлено 336 административных протокола, из них — 45 относятся к проезду за пределами дорог общего пользования.

Единственным решением проблемы в парке видят полный запрет въезда постороннего автотранспорта (особенно внедорожников, баг, квадроциклов и мотоциклов) на территорию. Исключением должен стать автотранспорт социального, рекреационного, противопожарного, природоохранного обеспечения, перечень которых должен определяться местными органами управления по согласованию с администрацией.

Фактическая реализация такого запрета, по мнению работников парка, предусматривает одновременную реализацию нескольких отдельных проектов:

Сооружение физического барьера для недопущения проезда автотранспорта на территорию Парка Объездная дорога с территории Херсонской области; Оборудование автономного контрольно-пропускного пункта (КПП) на основной дороге из Херсонской области и обеспечение круглосуточного дежурства на нем; Оборудование охраняемой платной автостоянки возле КПП и обеспечение перевозок посетителей Парка в места их отдыха. Оптимально с привлечением местных перевозчиков; Разработка и установление единых правил включения автотранспорта в перечень тех, которые имеют право передвигаться по территории парка.

«Сейчас данная проблема и пути ее решения озвучиваются руководством нацпарка на всех уровнях и имеют положительную оценку как в Очаковской ОТГ, так и в Николаевской ОГА. Конечно, это дорогостоящие и долговременные проекты, но без них не обойтись», — резюмировали в «Белобережье Святослава».

Ранее сообщалось, что в начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной. Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они назвали это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.