Блогерам, которые в начале февраля катались на джипах по заповедной Кинбурнской косе, грозит административное наказание в виде штрафа от 153 до 408 гривен. Если же полиция откроет уголовное производство, докажет вину, а суд вынесет соответствующее решение, блогеры могут получить штраф до 3400 гривен.

Об этом говорится в заявлении национального природного парка «Белобережье Святослава».

Сотрудники парка отмечают, что нарушители часто игнорируют запреты, поскольку админответственность для таких туристов несущественна — от 153 до 408 гривен. Речь идет о 91 статье админкодекса, которая предполагает вредное воздействие на территории и объекты природно-заповедного фонда.

Также, как сообщалось, представители «Белобережья Святослава» обратились в полицию по факту нарушения по статье 252 части 1 Уголовного Кодекса Украины. Если правоохранители откроют дело и докажут вину блогеров, им грозит штраф от ста (1700 гривен) до двухсот (3400 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.