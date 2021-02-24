СММ ОБСЕ обнаружила 15 единиц реактивных систем залпового огня типа «Град», размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Донбасса.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 43/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 23 февраля.

Согласно отчету, беспилотник Миссии обнаружил 19 февраля шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на полигоне российских оккупационных войск у н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка).

Еще восемь «Градов» были зафиксированы 20 февраля у н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска). Кроме того, одна РСЗО в нарушение Минских договоренностей находилась на полигоне у н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска).

Патруль СММ также обнаружил 22 февраля восемь буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) в жилом районе на южной окраине Луганска.

Наряду с этим, как отмечается в отчете, на полигонах российских оккупационных войск на Донбассе — за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения — наблюдатели обнаружили 21 танк, 23 гаубицы, три зенитных ракетных комплекса и три миномета.

Напомним, 23 февраля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Кроме того, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Дмитрий Сардак.