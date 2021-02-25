В Ингульском районе Николаева мужчина избил битой своего приятеля, его с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.

Об этом уведомляют на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вчера утром, 24 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от перекрестка улиц Южной и Николаевской в Ингульскому районе Николаева в драке со своим знакомым 23-летний мужчина получил тяжелые травмы головы. В полицию сообщили очевидцы события, они и описали злоумышленника.

Пострадавшего без сознания доставили в больницу. Его избил битой 38-летний николаевец, которого разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208. Орудие преступления у него изъяли и направили на экспертизу.

Следователи отделения полиции № 2 Николаевского РУП открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и вручили задержанному подозрение. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в суд направили обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних жителей Нового Буга, которые в октябре 2020 года избили мужчину насмерть.