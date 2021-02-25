Первомайский районный суд признал виновной 20-летнюю жительницу села Чаусово-1 Первомайского района в избиении женщины, которая позже скончалась от травм.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

В суде доказали, что в июне 2019 три девушки и трое парней решили отпраздновать праздник Троицы на берегу реки Южный Буг. Когда начало темнеть, компания друзей продолжили отдыхать в доме знакомой из их компании. В ходе празднования 20-летняя девушка приревновала к своему парню 39-летнюю женщину и избила ее кулаками, в результате чего потерпевшая скончалась.

С учетом всех доказательств девушку признали виновной по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева мужчина избил битой своего приятеля, его с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.