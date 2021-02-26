В Заводском районе Николаева сотрудники патрульной полиции вернули домой пожилого мужчину, страдающего потерей памяти.

Об этом сообщается на канале патрульной полиции Николаевской области в Telegram.

По информации правоохранителей, событие произошло 24 февраля, примерно в 16:00. Патрульным на служебный планшет поступило сообщение о том, что 80-летний мужчина зашел в аптеку на Привокзальной площади и обратился за помощью.

Прибывшим на место патрульным пострадавший рассказал, что приехал на площадь примерно в 6 утра на троллейбусе. Во время общения с ним стражи порядка установили, что мужчина страдает потерей памяти.

С помощью имеющихся баз, и информации, которую смог предоставить потерпевший, инспекторы смогли установить его место проживания, а также узнали, что его уже ищет его жена. Полицейские отвезли мужчину домой.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине патрульные сопроводили в город карету скорой помощи, которая везла больного с сердечным приступом.