Утром 26 февраля в Снигиревском районе Николаевской области после тяжелого транспорта утонул Нововасильевский понтонный мост.

Об инциденте сообщается на сайте Снигиревской громады.

Коммунальные службы и представители Службы спасением занимались поднятием моста из водоема и откачки жидкости. Проведение работ осложнялось тем, что два понтона находятся под водой. Движение через Нововасилевский понтонный мост приостановили на время проведения аварийных ремонтных работ.

На место происшествия прибыл и заместитель мэра Снигиревки Андрей Грищак

— Начиная с февраля этого года работниками КП «Снигиревский коммунальщик» проводилась откачка воды из понтонов моста, который часто тонул в силу того, что металл данных понтонов в некоторых местах прогнил. Во вторник работниками николаевского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» было проведено сварочные работы. И сегодня утром после проезда фуры, два понтона полностью ушли под воду. Также, по словам местных жителей, накануне вечером были сдвинуты бетонные блоки, которые ограничивали проезд тяжеловесного транспорта. То есть, некоторые заранее готовили себе проезд, — рассказал чиновник о причинах погружения моста в воду.

Напомним, в ночь на 11 февраля в Снигиревском районе Николаевской области фура повредила Нововасильевский мост. Большегруз сорвал крепления, в результате чего два понтона ушли под воду.