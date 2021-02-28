В Новоодесском районе на большой площади загорелся камыш, ориентировочная площадь пожара составила 3 гектара.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня, 28 февраля, на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступил вызов. Спасателям доложили о возгорании камыша в селе Новопетровка Новоодесского района. К месту вызова направили дежурный караул подразделения.

Из-за отсутствия возможности подъезда, а также порывистого ветра пожарные принимают меры, чтобы пламя не распространилось на расположенный рядом лес.

Ранее в Баштанском районе, что на Николаевщине, загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.