Причиной гибели 20 лебедей в Национальном природном парке в Херсонской области стал птичий грипп.

Об этом пишут на сайте Госпродпотребслужбы.

— Результаты исследования Николаевской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы свидетельствуют о наличии вируса гриппа типа А1 субтипа Н5 у лебедей, погибших 28 февраля 2021 года на территории Национального природного парка Нижнеднепровский Алешковского района в Херсонской области, – говорится в сообщении.

По словам председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, гибель лебедей не связана с предыдущими случаями массовой гибели дикой птицы в Херсонской области.

— По крайней мере, этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток с вороновыми в январе этого года, то мы ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать, есть ли между ними связь. Работаем в тесном контакте со всеми органами государственной власти, в том числе с Национальной полицией Украины, – сказала Владислава Магалецкая.

Как сообщается, сразу после поступления информации о гибели лебедей, 28 февраля, представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области и региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины прибыли на место инцидента и отобрали 5 трупов птиц для исследований.

Утром, 1 марта, представители Национального природного парка «Нижнеднепровский», Алешковского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области, сотрудники ГСЧС и органов местного самоуправления начали обследование акватории Днепра, Конки и Гнилуши.

В данный момент специалисты Госпродпотребслужбы принимают все меры для минимизации рисков распространения болезни.

Напомним, в селе Лиманы в Витовском районе Николаевской области о зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В субботу, 27 февраля, на территории села был введен карантин.