На Николаевщине водитель Opel спровоцировал ДТП с участием полицейского и скрылся. После того, как патрульный его нашел, нарушитель избил его вместе с пассажиром своего авто.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По информации полиции, 1 марта в отделение № 2 Баштанского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области обратился патрульный, который находился вне службы. Мужчина рассказал о том, что двое неизвестных его побили.

По словам полицейского, когда он ехал на своем автомобиле ВАЗ 21099 по одной из улиц в Снигиревке, его машину повредил другой автомобиль Opel. Его водитель, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Потерпевший нашел мужчину возле магазина, между ними произошла ссора, в ходе которой 33-летний злоумышленник и его 31-летний пассажир разбили лобовое стекло машины заявителя и избили его резиновой дубинкой.

Потерпевшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

В течение нескольких часов полицейские нашли обоих злоумышленников. Стало известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, их задержали в порядке статьи 208.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Дополнительно их действия квалифицировали по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное телесное повреждение средней тяжести».

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет. Следствие продолжается.

Напомним, 25 февраля в Ингульском районе Николаева мужчина избил битой своего приятеля, его с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.