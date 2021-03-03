В среду вечером, 3 марта, на пересечении улиц Пограничной и Маршала Василевского столкнулись Lexus RX 350, под управлением 27-летнего водителя, и мопед Honda Dio, за рулем которого находился 20-летний водитель.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

В результате аварии пострадали водитель мопеда и его 16-летняя пассажир.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

При этом в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах аварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали автоаварию, обратиться по телефонам: 093 651 9895 или 102.

Напомним, в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.