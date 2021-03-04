Двух жителей Снигиревки, которые повредили личное авто патрульного и избили его, Снигиревский районный суд взял под арест.

Об этом сообщили в Баштанской местной прокуратуре.

В среду, 3 марта, следственный судья Снигиревского районного суда поддержал позицию прокуроров Снигиревского отдела Баштанской местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум местным жителям, которые нанесли телесные повреждения 25-летнему патрульному полицейскому.

Как сообщалось, 1 марта полицейский двигался на собственном автомобиле ВАЗ 21099. На одной из улиц Снигиревки его машину повредил Opel, водитель которого, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Мужчина нашел обидчиков возле одного из местных магазинов, где между ними произошла ссора, в ходе которой 33-летний водитель автомобиля Opel и его 31-летний пассажир разбили лобовое стекло в автомобиле полицейского и избили его резиновой дубинкой.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение обоих злоумышленников, они ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение и хулиганство).

По результатам экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений будет решаться вопрос о дополнительной квалификации преступления.